Налоговый режим для вывода самозанятых из тени одобрен Госдумой во втором чтении

Ввод экспериментального специального режима налогообложения в России все ближе: пакет законопроектов на эту тему одобрен в Государственной думе во втором чтении во вторник, 13 ноября, сообщает Федеральное агентство новостей. При повторном обсуждении депутаты обсудили заморозку налоговых условий на 10 лет, самостоятельный выбор региона для предпринимательства и годовое отсутствие штрафов за несформированный чек.

Напомним, специальный режим налогообложения разработан в Госдуме и Совете Федерации для вывода из тени тех, кто «работает на себя» — не составляет трудовые договоры с работодателем и наемными работниками, ведет бизнес через Интернет и получает не более 2,4 миллиона рублей в год.

Согласно тексту документа, самозанятым предлагается зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог», выплачивать налог 4% от дохода, полученного от оказания услуг или продажи товаров, и 6% при продаже товаров и услуг юридическим лицам и ИП.

«Признавшихся» самозанятых освободят от уплаты подоходного налога и налога на добавленную стоимость.

«Мы предлагаем простой режим с максимально простой схемой, — прокомментировал во время второго чтения один из инициаторов законопроекта, председатель комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров. — Отсутствие бухгалтерии, общение с налоговой — в несколько нажатий. Мы слышали комментарии к закону: мол, режим хорош, но завтра его отменят, а люди раскроются. Так вот, мы вводим уникальные нормы: фиксируем налоговые условия на 10 лет и гарантируем, что они не будут ухудшены в течение 10 лет».

Из других поправок, озвученных во втором чтении, депутат отметил самостоятельный выбор региона предпринимательства, решение налоговых вопросов без попыток «прийти» к налогоплательщику, исключение на первый год штрафов в 20% и 100% при отсутствии сформированного чека.

Репетиторы и частные детские воспитатели на три года будут освобождены от выбора налоговой формы.

Экспериментальный проект введут для начала в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане с 1 января 2019 года. Добавим, что сейчас предприниматели, которые зарабатывают, не платя налоги, рискуют попасть под действие двух статей Уголовного кодекса: незаконная предпринимательская деятельность и уклонение от налогов. Эти статьи широко не применяются, но существуют, напомнили в Госдуме и призвали россиян самостоятельно сделать выбор. В пользу налогов, конечно.