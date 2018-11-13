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Песков ответил, «кто остался на хозяйстве» в отсутствие Путина и Медведева

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Песков ответил, «кто остался на хозяйстве», пока Путин и Медведев улетели в Сингапур

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, «кто остался на хозяйстве» в Кремле на время отсутствия президента РФ Владимира Путина, участвующего в саммите АСЕАН и отъезда российского премьера Дмитрия Медведева в Палермо, где проходит конференция по Ливии.

Никаких замен, как подчеркнул Песков, не требуется.

«Мы живем в век связи. Средства коммуникации позволяют исполнять свои обязанности в полном объеме в независимости от того, где кто находится . Но все же при планировании стараются избегать таких ситуаций», — подчеркнул он.

Автор: Анастасия Стовба
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