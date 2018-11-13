Песков ответил, «кто остался на хозяйстве» в отсутствие Путина и Медведева

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, «кто остался на хозяйстве» в Кремле на время отсутствия президента РФ Владимира Путина, участвующего в саммите АСЕАН и отъезда российского премьера Дмитрия Медведева в Палермо, где проходит конференция по Ливии.

Никаких замен, как подчеркнул Песков, не требуется.