Песков рассказал, встретятся ли Путин и Трамп на полях G20

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы Владимира Путина на встречу с президентом США Дональдом Трампом на полях G20 в Аргентине.

Журналисты поинтересовались у официального представителя российского лидера, состоится ли встреча Путина и Трампа на саммите «Большой двадцатки». В том числе был задан вопрос о том, примет ли глава России приглашение посетить Вашингтон.

Пресс-секретарь президента РФ дал краткий ответ.

«Нет, это не обсуждалась. Договорились подробно и обстоятельно поговорить. Возможно, примет», — сказал Песков.

Напомним, как ранее уточнил президент, церемония у Триумфальной арки в Париже во время празднования 100-летия со дня окончания Первой мировой войны была организована таким образом, что пообщаться с Трампом было практически невозможно, и мировые лидеры просто наблюдали за происходящими событиями. При этом он не исключил, что их встреча с Трампом может пройти на полях саммита «Большой двадцатки» в Аргентине.