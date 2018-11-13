Более 10 машин столкнулись на трассе под Ростовом из-за снегопада, погибла женщина

Ростов-на-Дону, 13 ноября. Массовое ДТП произошло в Ростовской области: на трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу 13 автомобилей. Причиной аварии стал сильный снегопад и гололед.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП не обошлось без жертв. При столкновении смертельные травмы получила женщина, которая находилась в одном из авто. От сильного удара ее зажало в транспортном средстве. В настоящее время к месту случившегося направляются правоохранители.

Остальные подробности ДТП пока неизвестны.