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Более 10 машин столкнулись на трассе под Ростовом из-за снегопада, погибла женщина

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Более 10 машин столкнулись на трассе под Ростовом из-за снегопада, погибла женщина

Ростов-на-Дону, 13 ноября. Массовое ДТП произошло в Ростовской области: на трассе М-4 «Дон» столкнулись сразу 13 автомобилей. Причиной аварии стал сильный снегопад и гололед.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, ЧП не обошлось без жертв. При столкновении смертельные травмы получила женщина, которая находилась в одном из авто. От сильного удара ее зажало в транспортном средстве. В настоящее время к месту случившегося направляются правоохранители.

Остальные подробности ДТП пока неизвестны.

Автор: Тимур Румянцев
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