Песков прокомментировал соглашение нефтяников о стабилизации цен

Москва, 13 ноября. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, касающийся соглашения о стабилизации цен на нефтепродукты в РФ, подписанном нефтяными компаниями.

Пресс-секретарь российского лидера назвал ситуацию на топливном рынке гибкой, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это рабочая ситуация, концептуально она была вчера обозначена в докладе Дмитрия Козака (вице-премьера РФ. — прим. ФАН). Все остальное — рабочие моменты. Ситуация гибкая», — сказал Песков.

Напомним, накануне Дмитрий Козак сообщил, что все российские нефтяные компании подписали соглашение для стабилизации цен на нефтепродукты в России.