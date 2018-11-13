«Любит пиариться на пустом месте»: на Украине прокомментировали требования Ляшко включить отопление

Киев, 13 ноября. Заявления лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко о необходимости решить проблему с отоплением в стране вызваны приближением выборов президента, запланированных на весну 2019 года. Об этом заявил руководитель Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко.

Ранее Ляшко сказал, что если в домах на Украине не появится отопление, президент и премьер-министр страны должны уйти в отставку. С политической точки зрения, считает Охрименко, этот призыв даст определенные голоса избирателей лидеру Радикальной партии на выборах президента.

Экономист подчеркнул, что решение проблем коммунального характера не входит в функции президента и руководителя кабмина. Для этого есть более «приземленные» структуры.

«Ляшко любит пиариться на пустом месте», — сказал Александр Охрименко в комментарии RT.

Эксперт признал, что в стране существуют проблемы, связанные с компанией «Нафтогаз Украины» и предприятием «Теплокоммунэнерго». Отопление в квартирах и домах жителей страны невозможно обеспечить из-за того, что поставщик топлива не дает коммунальщикам достаточно газа.

При этом Охрименко напомнил, что нынешняя украинская власть — «большая заслуга» того же Ляшко. Экономист отметил, что лидер Радикальной партии участвовал в госперевороте в 2014 году. Именно Майдан, подчеркнул Охрименко, и привел к власти нынешнего президента Порошенко и кабмин под руководством Гройсмана.