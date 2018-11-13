Встреча Медведева в Палермо с иностранными коллегами длилась более двух часов

Палермо, 13 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев находится в Палермо, где проходит конференция по Ливии. Глава кабмина провел встречи с иностранными коллегами, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.

Медведев встретился с итальянским и алжирским коллегами, президентами Египта и Туниса, председателем Евросоюза Дональдом Туском, министром иностранных дел Франции, спецпредставителем ООН по Ливии, представителем президентского совета по Ливии, командующим ливийской национальной армии маршалом Халифом Хафтаром. По словам Богданов, их общение длилось больше двух часов.

Организатором конференции выступил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте. В двухдневном саммите по внутриливийскому урегулированию принимают участие представители Ливии, Египта, Туниса, России и других стран.