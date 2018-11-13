США не помешают передвижению танкеров и самолетов Ирана — Зариф

Тегеран, 13 ноября. США не смогут помешать передвижению танкеров и самолетов Ирана. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Зариф.

По его словам, власти США не могут остановить рейсы иранских авиакомпаний, а также заблокировать передвижение иранских танкеров в мире.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп 8 мая заявил, что США выходят из иранской ядерной программы, а также восстанавливают санкции против Тегерана.

Пятого ноября Вашингтон включил в список антииранских санкций крупнейшую иранскую авиакомпанию Iran Air и 67 ее самолетов. Также под санкции попал национальный морской перевозчик Ирана «Судоходные перевозки Исламской Республики Иран» и нефтяная компания «Национальная Иранская Танкерная Компания»