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США не помешают передвижению танкеров и самолетов Ирана — Зариф

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США не помешают передвижению танкеров и самолетов Ирана — ЗарифТегеран, 13 ноября. США не смогут помешать передвижению танкеров и самолетов Ирана. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Зариф.

По его словам, власти США не могут остановить рейсы иранских авиакомпаний, а также заблокировать передвижение иранских танкеров в мире.

Напомним, что американский президент Дональд Трамп 8 мая заявил, что США выходят из иранской ядерной программы, а также восстанавливают санкции против Тегерана.

Пятого ноября Вашингтон включил в список антииранских санкций крупнейшую иранскую авиакомпанию Iran Air и 67 ее самолетов. Также под санкции попал национальный морской перевозчик Ирана «Судоходные перевозки Исламской Республики Иран» и нефтяная компания «Национальная Иранская Танкерная Компания»

Автор: Денис Коробейников
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