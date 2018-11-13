В России разработают систему подавления мобильной связи в тюрьмах

Москва, 13 ноября. Специальная рабочая группа, состоящая из сотрудников надзорных и правоохранительных органов, займется поиском технического решения запрета использования заключенными российских тюрем мобильной связи, о чем рассказали в Минюсте России.

Как говорится в сообщении пресс-службы, госкомиссия по радиочастотам организовала рабочую группу с участием представителей ФСИН, Рособрнадзора, ФСБ, ФСО, Россвязи, Роскомнадзора, МВД, Минобороны и Минкомсвязи. Основная цель — поиск наиболее эффективных научно-технических решений по противодействию использованию мобильных устройств заключенными, передает «Интерфакс».

Как сообщает телеканал «360», сотовым операторам не выгодно отключать какие-либо территории от своих услуг, в связи с чем полностью решить данный вопрос можно только на законодательном уровне. По мнению многих экспертов, разовая установка глушилок проблемы не снимет.