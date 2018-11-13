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В S&P оценили влияние возможных новых санкций США на рейтинг России

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В S&P оценили влияние возможных новых санкций США на рейтинг России

Москва, 13 ноября. Возможные новые санкции США не отразятся на рейтинге России, заявил директор группы суверенных рейтингов международного рейтингового агентства S&P Карен Варапетов.

Эксперты предположили, что новые антироссийские санкции США могут увязать с законом о нераспространении химоружия. Однако, как обратили внимание в S&P, закон формально не предусматривает каких-то серьезных ограничений. Он подразумевает ограничение торговли или контактов, например, на дипломатическом уровне. В агентстве добавили, что вероятность введения этих санкций умеренная.

«Возможные новые санкции, как нам кажется, будут достаточно избирательны и касаться отдельных физлиц, а также компаний, банков не системно значимых, — добавил Варапетов на конференции S&P. — Шоки от таких санкций Россия может абсорбировать без негативного влияния на рейтинг».

В S&P оценили влияние возможных новых санкций США на рейтинг России

Накануне лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала усилить санкции против России.

Автор: Катерина Иванова
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