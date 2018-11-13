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Всех вылечим: в Госдуме отреагировали на слова Карчевского об «имперской политике Москвы»

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Депутат Госдумы РФ Алексей Чепа

Москва, 13 ноября. Польша призвала Украину и Литву совместно противостоять якобы существующей «имперской политике Москвы». С таким заявлением во время сессии Парламентской ассамблеи Польши, Литвы и Украины в Вильнюсе выступил глава польского Сената Станислав Карчевский.

В частности, он сказал, что общим вызовом для трех упомянутых стран является «необходимость отразить угрозу для их взаимоотношений, вызванную российскими провокациями». 

«В польско-украинских отношениях эти провокации касаются исторической памяти, — добавил он, — а в польско-литовских отношениях — проблемы польского меньшинства в Литве».

Карчевский также отметил, что в данном направлении интересы трех государств совпадают, а их общим врагом является, соответственно, «имперская политика Москвы».

Всех вылечим: в Госдуме отреагировали на слова Карчевского об «имперской политике Москвы»

Депутата Государственной думы РФ Алексея Чепу подобная риторика нисколько не удивила, и он признался Федеральному агентству новостей, что сложно адекватно комментировать «изречения больных людей».

«Это просто глупые, бездоказательные, ничем не обоснованные заявления против нас, — отметил заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия». — Все это смешно.

Можно трезвонить, кричать на каждом углу что угодно. Я считаю, что на такие глупые вещи можно даже не обращать внимания. Это очередной бред очередного больного человека».

В связи с этим Чепа внес предложение, что нужно сделать со всеми западными политиками, во всем и везде критикующими Россию и все, что с ней связано.

«У нас в стране работают очень хорошие психиатрические службы, — сказал замглавы Комитета ГД РФ по международным делам. — Можем всех принять, всех вылечить. Вдобавок у нас медицина дешевая. И некоторые специалисты работают очень хорошо — вот психиатры у нас замечательные. Пусть обращаются, вылечим».

Автор: Марат Лашкин
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