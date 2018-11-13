Литву никто не спрашивал: в МИД ЛНР отреагировали на отказ Вильнюса признать выборы в Донбассе

Сейм Литвы принял резолюцию о непризнании результатов выборов в республиках Донбасса, которые состоялись 11 ноября.

«Мы не признаем проведенные 11 ноября в Луганске и Донецке выборы. Мы высказываемся за единство украинских территорий, за ее евроатлантический путь. Мы солидарны с украинскими людьми, которые за последние пять лет испытали большие потери во всех смыслах», — говорится в документе.

По мнению литовских политиков, выборы не могут считаться легитимными, поскольку якобы были «недемократическими». В резолюции также говорится о необходимости усиления санкций против Донецкой и Луганской народных республик.

Сейчас в Вильнюсе проводится межпарламентская девятая ассамблея Литва — Польша — Украина. В ней принимают участие представители сейма Литвы, Сената Польши и Верховной рады Украины.

И. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей прокомментировал резолюцию, принятую сеймом.

«А их [депутатов сейма] кто-то спрашивал? Нет. Так а зачем тогда смотреть, что они думают по этому поводу?» — задал риторический вопрос дипломат.

Кроме того, собеседник агентства высказался относительно того пути, которым ведет Украину действующий киевский режим.

«Евроатлантический путь — это тупик для Украины, поскольку там ее никто не ждет», — резюмировал Владислав Дейнего.

Напомним, согласно итогам выборов в Донбассе, победу одержал врио главы ДНР Денис Пушилин и его движение «Донецкая республика», а также и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник и возглавляемое им общественное движение «Мир Луганщине». За Пушилина отдали свой голос более 60% избирателей, за Пасечника — более 67%.

В 2014 году на Украине произошел антиконституционный переворот, который привел к многочисленным жертвам как со стороны последователей легитимно избранной власти, так и со стороны так называемых активистов Майдана. Жители Донбасса отказались признать незаконную смену власти и объявили о своей независимости. После этого Киев ввел режим так называемой АТО и фактически развязал гражданскую войну. Только по данным ООН, вооруженный конфликт унес жизни более чем 10 тысяч человек.