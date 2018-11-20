«Папа, там кто-то кричит!»: на Онежском озере подросток спас пожилую рыбачку с необитаемого острова

Шторм, бушевавший на Онежском озере в сентябре, чуть не унес жизнь пожилой женщины. Она поплыла рыбачить на лодке, не зная о надвигающейся буре. Ветер и трехметровые волны перевернули катерок, и женщину выбросило на один из необитаемых островов.

Одна, в полной темноте, вымокшая до нитки, она могла погибнуть от переохлаждения и шока, если бы ее не спас Миша Логинов — 16-летний житель деревни Лонгасы с Большого Климецкого острова. Парень случайно услышал крики о помощи и пришел на помощь пострадавшей. Федеральное агентство новостей связалось с семьей юного героя и узнало подробности этой удивительной истории.

«У нас прогноз передают по рации каждые 3 часа, а у этой бабульки электричества на острове нет, она ни о чем не была предупреждена, — вспоминает папа юноши, Михаил Логинов. — Острова наши стоят в центре Онежского озера, в бурю выходить на воду очень опасно. А эта женщина живет одна и сама ловит рыбу. Она такая… Философ, в общем. Отправилась рыбачить, не зная, что будет шторм. Волны в тот день поднимались до 4 метров, и лодку Елизаветы Павловны опрокинуло. Ее спасло то, что в носу катера образовался пузырь, а бабулька крепко вцепилась в борт. И так ее протащило километров шесть за катером, пока на берег не выбросило».

Когда потерпевший крушение катерок вместе с Елизаветой Павловной прибило к небольшому необитаемому острову неподалеку от Большого Климецкого, уже совсем стемнело. Выбравшись на сушу, женщина стала кричать, хотя надежды, что сквозь бурю ее кто-то услышит, практически не было.

«А мы как раз решили истопить баню, раз все равно в такую погоду заняться нечем, — продолжает Михаил. — Сын пошел в баню подкидывать дрова и услышал что-то. Сказал: «Папа, там кто-то кричит, вроде бы дети!» А она уже, видимо, там намучилась, пищала, как кошка. Непонятно было, то ли правда кто-то кричит, то ли нам это мерещится».

В момент происшествия дома были только Миша, его папа и маленький братишка. Мать находилась в отъезде: улетела вместе с другими детьми к врачу в Петрозаводск. Связь оборвало ветром, так что вызвать МЧС возможности не было.

«У нас была проблема: я не мог оставить ребенка маленького, — продолжает отец. — И тогда Миша взял спасательный жилет, фонарик, сел в катер и поплыл туда, к острову».

Миша искал Елизавету Павловну почти 2 часа, обшаривая фонариком берег. В кромешной темноте определить ее местоположение можно было только по звукам. Но звуки перекрывал шум мотора, а после отключения лодку начинало сносить в сторону.

«Ветер дует, и кто-то кричит, — вспоминает тот вечер Миша. — Это очень страшно. Не за себя — за того, кто там кричит в темноте. Это уже после восьми вечера было, мрак. У меня с собой был фонарь, на мне — жилет. Шум, ветер, крики… Пока мотор работает — не слышно, откуда кричат. Остановишься — ветер сносит. Остров длинный, километра полтора. Когда фонарем лицо выхватил, сразу поплыл туда. У нее был шок, помутнение уже какое-то. Стонала, охала. Вся бледная, увидела, как я ткнулся к берегу, — зашла в озеро по колено, начала снимать сапоги и выливать из них воду. Типа извиняться, что все замочит мне в лодке. Пришлось ее почти силком затаскивать, за шиворот… Ну я ее так, вежливо затаскивал. Со всем уважением».

Истопленная баня оказалась весьма кстати. Сразу после возвращения в деревню спасенную женщину отправили туда греться. Иначе Елизавета Павловна, продрогшая после плавания в холодной Онеге и метаний по острову под шквалистым ветром, могла умереть от переохлаждения или воспаления легких.

«Когда привез, мы ее сразу в эту баню засунули, положили на полок, — радуется Миша. — Чтобы прогрелась полностью. Неудобно было, конечно, не проследить, как она там: женщина все-таки, а мама уехала, одни мужики в доме. Через пару часов бабулька стала приходить в себя, отзываться. Мы ей нашли сухую одежду. Постепенно пригрелась, ожила. Иначе померла бы, просто отключилась».

Буря продолжала бушевать. От порывов ветра выключились все вышки, электричество, возможности связаться со спасателями не было. Только на следующий день через МТС удалось дозвониться до дочери спасенной морячки, уже находящейся в панике из-за неизвестности. А еще через полтора суток Миша с папой доставили Елизавету Павловну обратно домой.

Чуть позже они нашли ее катер, вычерпали воду и тоже привезли хозяйке. В благодарность за спасение родственники женщины, срочно прибывшие на остров вертолетом, подарили Мише глобус. А Елизавета Павловна с тех пор передает с оказией всей семье Логиновых шерстяные вязаные носки.

Кстати, семья Логиновых весьма многочисленна: у Миши шесть братьев и сестер. Сейчас они с родителями строят второй дом, держат пасеку, небольшое фермерское хозяйство, промышляют рыбой. Продают мед туристам на проходящие мимо теплоходы, возят его на ярмарки в Псков и Белоруссию.

В 2011 году на острове закрыли школу, поэтому дети школьного возраста учатся дистанционно, по скайпу. Юноша много рисует и в будущем мечтает стать художником, а сейчас занимается с педагогами 1-й школы искусств города Петрозаводск. А чего он совершенно точно не хочет, так это покидать остров. Потому что лучше места для раскрытия творческого потенциала, по мнению Миши, в мире нигде нет.