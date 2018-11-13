Краном его не потопить, скоро вернется в строй: эксперт оценил повреждения «Адмирала Кузнецова»

Инцидент с падением крана на палубу тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» существенно не скажется на сроках ремонта корабля. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Все, что касается повреждений, полученных в результате нештатного погружения дока и связанных с падением механизмов на палубу авианосца, существенного влияния не окажет», — отметил глава ОСК во время селекторного совещания с первым заместителем министра обороны РФ Русланом Целиковым.

По заверениям Рахманова, тяжелый авианесущий крейсер не получил серьезных повреждений, поэтому восстановление палубы корабля «не принесет существенного отклонения от сроков выполнения ремонта».

Комментируя возможные задержки с выходом «Адмирала Кузнецова» из ремонта, военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «переживать за корабль не стоит, так как работы по замене котельной группы и восстановлению палубы судна будут проводиться в одно время, но разными специалистами».

«Ремонт пройдет в сроки, ведь там повреждения действительно небольшие. Корабль вышел из дока, на него упал кран, но в истории нашего флота бывало и хуже. В Москве когда-то во время пожара потеряли плавучую станцию, и вот тогда затраты были колоссальными, а здесь так, ничего особенного. Такие корабли, как «Кузнецов», служат долго, ведь они разрабатывались и собирались с учетом возможного огневого противодействия вероятного противника, который запускал бы противокорабельные ракеты и артиллерийские снаряды. Так что краном его не потопить, скоро вернется в строй», — пояснил Дандыкин.

Собеседник ФАН подчеркнул, что больше внимания инженерам стоит уделить именно замене группы котлов, которые ранее стали причиной едкого черного дыма, выпускаемого «Кузнецовым» во время похода к берегам Сирийской Арабской Республики.

«Замена котлов — это серьезная процедура, хотя они уже изготовлены. Ахиллесова пята этого корабля, как известно, это котельные группы. Это то, что дымило в Средиземном море, то, что когда-то комментировала Великобритания. Но так не только у нашего ТАВКР, а на многих кораблях — паросиловые установки и т. д. Я надеюсь, что сейчас в этом плане будет все нормально. Ремонт долго не протянется, потому что авиация ждет, армия, военные», — заключил Дандыкин.

Напомним, 30 октября во время проведения 82-м судоремонтным заводом операции по спуску на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошла авария: нештатно заполнились цистерны плавучего дока ПД-50, после чего он ушел под воду. При этом на палубу судна рухнул кран, который и проделал в ней дыру. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.