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«Блестящая» Ксения Новикова рассказала, почему не навещала Фриске во время болезни

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Жанна Фриске

Москва, 13 ноября. Солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова рассказала о своих отношениях с Жанной Фриске и о том, почему в тот момент, когда певица лечилась от опухоли головного мозга, рядом с ней находилась только Ольга Орлова.

По словам Новиковой, во время болезни все солистки «Блестящих» были готовы оказать помощь Фриске, однако их общение происходило в основном через Орлову, поскольку «были те люди, которые в тот момент были ближе к Жанне».

«Она для нас была немного мамочкой, всех опекала, несмотря на молодой возраст. В группе она для меня была близким человеком, но не подругой», — вспоминает Новикова.

Певица опровергла слухи о том, что пыталась избежать встречи с уже больной Фриске на фестивале «Новая волна». По словам Новиковой, она предложила навестить певицу, которая проходила реабилитацию в Латвии.

«Она (Орлова) передала привет нам от Жанны, но сказала, что сейчас ей не до этого. Журналисты в результате все перевернули, извратили», — цитирует Новикову «Мир 24».

Автор: Катерина Михайлиди
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