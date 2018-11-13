У США нет ни одного шанса: в РФ ответили на угрозы остановить «Северный поток – 2» «тяжелой артиллерией»

Вашингтон обладает инструментами, которые могут затормозить реализацию энергетического проекта «Северный поток — 2», который делает европейские страны, а значит, и США тоже, уязвимыми. С одиозным заявлением в Брюсселе выступил посол Соединенных Штатов при ЕС Гордон Сондленд.

По мнению Сондленда, проект Москвы и Берлина является геополитическим и поставит Европу в неудобное положение.

«Когда европейцы уязвимы, то США тоже становятся уязвимыми. Мы не хотим, чтобы зимой отключился газ из-за кризиса. Мы не хотим, чтобы европейцы оказались в этой ситуации, — пояснил посол, добавив, что если ЕС не прислушается, то США перейдут к «тяжелой артиллерии». — Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, чтобы остановить этот проект, я не буду сейчас их перечислять».

По словам Гордона Сондленда, все больше жителей европейских государств осознают, что «зависимость от российского газа будет неверным решением».

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей раскрыл пресловутые инструменты, при помощи которых США собрались «бороться с «Северным потоком — 2», а также пояснил, почему это желание Вашингтона обречено на провал.

«США много раз называли эти инструменты. Это отключение от системы SWIFT, замораживание российских активов, новые секторальные санкции, запрет на операции в американской валюте. Вообще, от этих людей можно ожидать все, что угодно, если они считают, что затронуты их интересы. Перед добром Запада всегда идут в ход их же кулаки, в последнее время Вашингтон все чаще забывает о первом, предпочитая последнее», — разъяснил эксперт.

По словам собеседника ФАН, в России вообще никак не должны реагировать на провокации американской стороны, поскольку заявления политической элиты США искажают действительность и никоим образом не могут нанести вред «Северному потоку — 2».

«Россия должна относиться к этому спокойно и вообще не обращать внимания на весь этот бред. Если Соединенные Штаты захотят включить новый механизм санкций, они это сделают и по поводу, и без. Посыпать голову пеплом в этом случае Москва не будет, главное — следовать выбранной тактике и двигаться только вперед», — подчеркнул политолог.

Владимир Брутер отметил, что договариваться с США по поводу смягчения обстановки на международной арене не стоит, поскольку администрация президента Дональда Трампа не только к этому не готова, но и вообще планирует вести противоположную внешнеполитическую линию.

«Говорить с Вашингтоном об общих вещах — нарушении международных норм, вмешательстве в дела других стран, создании помех для мировой торговли — бесполезно. США совершенно сознательно создают железный занавес, — однако эксперт добавил, что у Америки нет ни единого шанса помешать проекту. — В Германии есть достаточно влиятельные бизнес-группы, которые заинтересованы в реализации «Северного потока — 2». США надавить на них не могут. К тому же немецкий бизнес обладает крепкими связями в правительстве, поэтому закрыть газопровод просто не удастся».

«Северный поток — 2» предусматривает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. США и Украина активно выступают против этого проекта. Однако в России неоднократно призывали европейских коллег не считать проект геополитическим.