Сирия, 13 ноября. Армия САР уничтожила укрытие джихадистов ИГИЛ1 к северо-востоку от Эс-Сувейды. ВВС коалиции США провели новую серию рейдов в восточной части Дейр-эз-Зора. Исламисты спровоцировали столкновения с САА в провинциях Алеппо и Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки в западных окрестностях Алеппо, инициированные боевиками-исламистами.

Сирийская свободная армия** (ССА): задержала мужчину, подозреваемого в проведении взрыва в городе Джараблус накануне.

Международная коалиция: обратилась к главарям SDF**** с просьбой убрать все изображения лидера РПК Абдуллы Оджалана в городах за Евфратом; провела новую серию авианалетов на востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): спровоцировала столкновения с войсками САР на юго-востоке Идлиба и вынудила Дамаск перебросить туда часть авиации.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): лишилось укрытия и десяти террористов в результате атаки САА к северо-востоку от Эс-Сувейды.

Провинция Алеппо

В западных окрестностях Алеппо продолжаются вооруженные столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и боевики наиболее радикальных исламистских группировок, сообщает оппозиционный канал Halab Today. По его данным, правительственные войска нанесли несколько ракетных ударов по позициям джихадистов, в то время как террористы обстреливают расположения САА из пулеметов в районе пригорода Аз-Захра. Утверждается, что есть жертвы, однако не уточняется, какая именно из сторон несет потери. В настоящее время данная информация проверяется.

Так называемые силы безопасности Сирийской свободной армии (ССА), поддерживаемые Анкарой, задержали мужчину в городе Джараблус на северо-востоке провинции Алеппо. Согласно сведениям турецкого источника в Twitter (@huseyinbozan), арестованный подозревается в активации взрывного устройства, произошедшей в населенном пункте накануне.

Провинция Дейр-эз-Зор

Руководство западной коалиции во главе с Соединенными Штатами обратилось к представителям курдских Демократических сил Сирии (SDF) с просьбой снять все изображения Абдуллы Оджалана, который является лидером Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной террористической организацией во многих странах. Об этом сообщает информационный канал в Twitter (@Deirfree). Портреты и фотографии главаря курдов до сих пор установлены во многих населенных пунктах провинции Дейр-эз-Зор и других регионов за Евфратом.

Местный медиа-портал DeirEzzor24 сообщает об очередных рейдах ВВС международной коалиции в восточной части провинции. Вашингтон неоднократно заявлял о необходимости продолжать борьбу с «Исламским государством» на этом направлении, однако в результате воздушных налетов США и их союзников зачастую гибнут в основном мирные жители. Сведения о возможных новых жертвах среди местного населения в результате авиаударов американской коалиции пока выясняются.

Провинция Идлиб

Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб вновь обострилась в связи с действиями исламистов, нарушающими соглашения о формировании демилитаризованной зоны в этом регионе. Агентство Masar Press Net сообщает об активизации перестрелок между правительственными силами и террористами «Хайят Тахрир аш-Шам» вблизи поселения Мушайрифа. По сообщению местных источников, очередные столкновения были инициированы джихадистами, которые первыми открыли огонь. Осложнение обстановки вынудило перебросить в эту зону дополнительную группировку ВВС Сирии, которые в настоящее время готовы начать бомбардировки опорных пунктов «Джебхат Фатх аш-Шам» и союзных «Ан-Нусре» формирований в случае продолжения ими провокационных обстрелов.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийские войска продолжают дозачистку территорий в районе Ас-Сафа к северо-востоку от Эс-Сувейды от остатков бандгрупп «Исламского государства». Так, согласно сведениям ливанского информагентства Al Masdar News, военнослужащие САА несколько продвинулись в скалистом районе на этом направлении, вскрыв очередное укрытие террористов. Отмечается, что в ходе атаки было ликвидировано по меньшей мере десять джихадистов. Напомним, многие местные наблюдатели считают, что боевикам ИГ1 удается сохранять присутствие в этой пустынно-горной области не только благодаря ландшафту, предоставляющему возможности для маскировки и маневров, но и посредством поддержки со стороны американских сил, базирующихся чуть восточнее — в районе Ат-Танфа.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)