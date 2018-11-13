Бойцы ВСУ угнали БМП и дезертировали из части в Донбассе

Луганск, 13 ноября. Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины самовольно покинули расположение части в Донбассе на БМП. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики, подполковник Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел 11 ноября.

«В одном из подразделений отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ четверо военнослужащих на БМП самостоятельно покинули расположение части», — рассказал подполковник.

При этом Марочко подчеркнул, что произошедшее связано с низким уровнем организации несения службы в украинской армии и отсутствием должно контроля со стороны командования ВСУ.

В настоящее время военная служба правопорядка разыскивает личный состав и угнанную технику, заключил представитель республики.

Ранее Марочко сообщил о другом дезертирстве в рядах украинской армии. Два бойца ВСУ с оружием самовольно покинули территорию части в районе населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе в начале ноября.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За четыре года боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.