Желающие стать родителями россияне жалуются на самоуправство служб опеки

Москва, 13 ноября. Несколько семей, желающих стать опекунами приемных детей, обратились в Минпросвещения с жалобой на органы опеки, которые, по их словам, препятствуют усыновлению. В коллективном письме потенциальные родители заявили, что специалисты при выдаче заключений основывались на результаты «некорректно проведенной» психологической диагностики.

Четыре семьи из разных российских регионов утверждают, что заключение опиралось на субъективную оценку психологов, которые указывали такие факторы риска, как многодетность семей, наличие у потенциальных опекунов детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. По словам одной из женщин, желающих взять в семью еще одного ребенка, психологи используют все сложности, с которыми сталкиваются потенциальные опекуны, вместо того чтобы помогать им.

Как пишет News.ru, служба опеки предосторожности службы опеки вызваны рядом резонансных трагедий в приемных семьях, после которых в России стали обсуждать необходимость усиления надзора за опекунами.

В конце 2017 года Минобрнауки намеревалось внести в законодательство изменения для обеспечения прав детей в приемных семьях, в том числе ввести обязательные требования к жилплощади и психологическое тестирование потенциальных усыновителей. Поправки в Семейный кодекс в настоящий момент проходят обсуждение с экспертами. Как сообщила член Общественной палаты РФ по вопросам материнства и детства Элина Жгутова, к 20 ноября планируется вынести их на общественное обсуждение.