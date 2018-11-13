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Разведка ЛНР засекла украинские гаубицы у линии соприкосновения в Донбассе

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Разведка ЛНР засекла украинские гаубицы у линии соприкосновения в Донбассе

Луганск, 13 ноября. Разведка Луганской народной республики выявила четыре украинские 152-мм гаубицы вблизи линии соприкосновения в Донбассе. Это в очередной раз подтверждает факт того, что Украина нарушает минские договоренности.

Четыре единицы 152-мм гаубиц артиллерийского подразделения 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ сосредоточены на огневой позиции на северной окраине населенного пункта Мироновский.

По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, украинские военные используют режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в Донбассе, передает Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ нарушили режим тишины, обстреляв позиции военных ЛНР из запрещенных вооружений.

Автор: Тимур Румянцев
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