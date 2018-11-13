Разведка ДНР сообщила о задержании пьяных военнослужащих ВСУ в Донбассе

Донецк, 13 ноября. Сотрудники службы безопасности задержали под Ясиноватой четырех украинских военнослужащих в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По данным разведки ДНР, четверо военнослужащих 92-й бригады ВСУ были задержаны сотрудниками СБУ в районе населенного пункта Верхнеторецкое под Ясиноватой. Украинские военнослужащие были задержаны после жалоб местных жителей, «которые устали от ночного дебоша украинских оккупантов».

«10 ноября сотрудниками СБУ в районе населенного пункта Верхнеторецкое задержана группа украинских боевиков бригады в количестве четырех человек, находящихся в состоянии алкогольного и наркотического опьянения», — сообщил Басурин.

Стоит отметить, что в конце октября военнослужащие 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ устроили погром в одном из магазинов города Константиновка, который находится под контролем украинских силовиков. Позднее местные жители задержали одного из участников погрома и устроили над ним самосуд.