Агрохолдинги требуют проверить связь «золотой судьи» Хахалевой с бандой Цапка

Москва, 13 ноября. Крупные агрохолдинги требуют проверить связь «золотой судьи» Елены Хахалевой с бандой Цапка. С такой просьбой выступили представители концерна «Покровский» и компании «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева».

Подозрения бизнесменов вызваны тем, что муж судьи Роберт Хахалев — фермер. У предпринимателей есть основания полагать, что он связан с преступной группировкой Цапка, сообщил телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, супруг «золотой судьи» якобы отбирает у других сельскохозяйственников земли, в частности в районе станицы Кущевская Краснодарского края.

Отмечается, что в настоящее время по данному вопросу правоохранительные органы проверку еще не начали.

Напомним, в 2000-е банда под руководством Сергея Цапка создала преступную группировку в Краснодарском крае. Члены банды с помощью махинаций отбирали земельные участки у людей, а тех, кто отказывался подчиняться, сперва запугивали, а потом убивали.