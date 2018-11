Донбасс сегодня: в ЕС осудили выборы в ДНР и ЛНР, на Украине детей учат убивать «новороссов»

Донбасс, 13 ноября. Совет ОБСЕ осудил выборы в ДНР и ЛНР. Украинские радикалы обучают детей и подростков стрелять по «нелюдям» с Донбасса. Омбудсмен ДНР пожаловалась на применение ВСУ ударных беспилотников. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на специальном заседании 12 ноября обсудил прошедшие выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, а также парламентов ДНР и ЛНР.

Как говорится в Twitter представительства Евросоюза при ОБСЕ, совет «решительно осудил» состоявшиеся выборы, которые, по его мнению, являются «нарушением международного права, украинского законодательства и минских соглашений».

Глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета организации по человеческому измерению Сиан Маклеод в свою очередь отметила, что этого мнения придерживаются не только 28 стран — членов ЕС, но и Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдавия, Азербайджан и другие страны. Об этом она написала там же — в Twitter.

Special @OSCE Permanent Council discusses yesterday’s illegal, illegitimate ‘elections’ in #Donetsk & #Luhansk regions:

EU 28

Canada

US

Turkey

Switzerland

Norway

Georgia

Moldova

Azerbaijan

+ others

condemn violation of international law, #Ukraine sovereignty & #MinskAgreements pic.twitter.com/QOS4DPlS6w