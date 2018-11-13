Донбасс сегодня: в ЕС осудили выборы в ДНР и ЛНР, на Украине детей учат убивать «новороссов»

Донбасс, 13 ноября. Совет ОБСЕ осудил выборы в ДНР и ЛНР. Украинские радикалы обучают детей и подростков стрелять по «нелюдям» с Донбасса. Омбудсмен ДНР пожаловалась на применение ВСУ ударных беспилотников. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Совет ОБСЕ назвал «ничтожными» выборы в ДНР и ЛНР

Постоянный совет Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на специальном заседании 12 ноября обсудил прошедшие выборы глав Донецкой и Луганской народных республик, а также парламентов ДНР и ЛНР.

Как говорится в Twitter представительства Евросоюза при ОБСЕ, совет «решительно осудил» состоявшиеся выборы, которые, по его мнению, являются «нарушением международного права, украинского законодательства и минских соглашений».

«Мы считаем их ничтожными и не имеющими юридической силы», — сказано в сообщении.

Глава делегации Великобритании в ОБСЕ, председатель комитета организации по человеческому измерению Сиан Маклеод в свою очередь отметила, что этого мнения придерживаются не только 28 стран — членов ЕС, но и Канада, США, Турция, Швейцария, Норвегия, Грузия, Молдавия, Азербайджан и другие страны. Об этом она написала там же — в Twitter.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков накануне заявил, что Россия «с пониманием относится к факту проведения этих выборов». По словам Пескова, «республикам ничего не остается, кроме как самоорганизовываться в целях просто обеспечения собственного существования, жизни и социальных обязательств перед людьми, которых бросила их страна».

По итогам обработки 100% избирательных бюллетеней на выборах главы ДНР победил Денис Пушилин, набравший 60,85% голосов. А главой ЛНР избран Леонид Пасечник, за которого проголосовали 68,3% избирателей.

Ветеран «АТО» готовит детей-убийц в лагере под Тернополем

Телеканал Еuronews показал сюжет о детском лагере в Тернопольской области Украины. В нем детям и подросткам от 8 до 16 лет преподает основы военной подготовки ветеран так называемой АТО, ультраправый националист Юрко Черкашин по прозвищу Чорнота.

Обучая детей стрелять из автомата Калашникова, Черкашин говорит, что целиться в живых людей ни в коем случае нельзя.

«Дээнэровцы, сепаратисты, новороссы, зеленые человечки, московские оккупанты людьми не считаются, поэтому целиться в них можно и нужно», — приводит слова наставника юных украинцев Еuronews.

Морозова пожаловалась на обстрел мирных жителей ДНР беспилотником ВСУ

Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова направила в международные организации информацию об обстреле мирных населенных пунктов республики с беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины.

Как сообщает пресс-служба омбудсмена, речь идет об ударе беспилотника по жилым постройкам поселка Старомихайловка в ДНР, произошедшем 7 ноября этого года. Эти действия Морозова назвала «вопиющим и недопустимым нарушением прав человека» со стороны ВСУ, которое идет вразрез с требованиями международного гуманитарного права по запрещению нападений на гражданские объекты и нападений неизбирательного характера при проведении военных операций.