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Boeing утаила от пилотов риск срыва новых самолетов в пике — СМИ

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Boeing утаила от пилотов риск срыва новых самолетов в пике — СМИ

Нью-Йорк, 13 ноября. Американская компания Boeing не сообщила авиакомпаниям о риске внезапного ухода самолетов в пике.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, речь идет о новой технологии Boeing — программе, которая автоматически опускает нос самолета вниз при ручном управлении. По задумке, данный механизм должен защитить воздушное судно от опасного задирания носа и выровнять лайнер, однако на деле, как полагают эксперты, программа может срабатывать даже тогда, когда никакой опасности не возникает.

Специалисты считают, что это может быть одной из причин крушения самолета Boeing-737 MAX 8, который разбился 29 октября в Индонезии.

Летчики, которых опросили журналисты The Wall Street Journal, признались, что ни разу не слышали о подобной технологии. Она также не указана в инструкциях по управлению самолетом.

Напомним, что лайнер Boeing-737 MAX (рейс JT610), летевший из Джакарты в Панкалпинанг (Индонезия), потерпел крушение в Яванском море примерно через 13 минут после вылета. На борту самолета находились 189 человек, все они погибли.

Автор: Антон Соколов
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