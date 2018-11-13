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Технологии

Toyota отозвала в России 226 гибридных автомобилей Prius

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Toyota отозвала в России 226 гибридных автомобилей Prius

Москва, 13 ноября. Японская компания Toyota отозвала в России 226 гибридных автомобилей Prius из-за риска возгорания. Об этом сообщает во вторник Росстандарт.

Как уточняется в сообщении, к возгоранию могут привести выявленные проблемы с электропроводкой: жгут электропроводки гибридной установки может вступить в контакт с крышкой электропроводки, при этом в промежуток между ними может попасть пыль.

«Длительная эксплуатация автомобиля в таком состоянии в силу вибрации может вызвать нарушение изоляции электропроводки. Это может провести к короткому замыканию и перегреву электропроводки, что повышает риск возгорания автомобиля», — пояснили в пресс-службе.

Под отзыв попали автомобили Prius, выпущенные с августа 2016 по май 2018 года. Машины проверят на наличие неполадки, при необходимости транспортное средство бесплатно отремонтируют.

Ранее в ноябре Toyota по всему миру отозвала 1,6 миллиона автомобилей Avensis и Сorolla из-за проблем с подушками безопасности.

Автор: Василий Котов
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