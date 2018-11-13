Жительница Энгельса зарезала подругу из-за отказа покормить котенка

Саратов, 13 ноября. Жительница Энгельса убила свою подругу, которая отказалась покормить голодного котенка. Суд города приговорил местную жительницу к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В июле подсудимая была в гостях у своей подруги, и они распивали спиртные напитки. Во время застолья женщина сделала хозяйке замечание, что та «мучает голодом» своих домашних животных и предложила покормить котенка. Хозяйка ответила отказом, на что гостья взяла кухонный нож и нанесла подруге не менее 49 ударов в различные части тела.

Женщина от полученных ранений скончалась на месте. По факту трагедии возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Суд приговорил женщину к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.