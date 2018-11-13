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Администрация Симферополя ушла в отставку

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Администрация Симферополя ушла в отставку

Симферополь, 13 ноября. Администрация Симферополя ушла в отставку в полном составе во вторник, 13 ноября.

По словам председателя городского совета Виктора Агеева, заявление на увольнение написали все заместители.

«Сегодня нам необходимо оперативно сформировать новый состав администрации города Симферополя», — передает слова Агеева РИА Новости.

Как сообщает «Утро.ру», ранее свой пост покинул мэр города Игорь Лукашев. Он написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя отставку градоначальника Симферополя, заявил, что Лукашев не смог справиться проблемой вывоза мусора в городе, а также не продемонстрировал эффективную работу, передает слова Аксенова ТАСС.

Автор: Денис Коробейников
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