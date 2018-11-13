«Шведская семья — не наша традиция»: Онищенко заступился за «ослабших» российских мужчин

Российские мужчины, «искалеченные» тяжелыми историческими условиями и вследствие этого «ослабшие», несут гораздо меньше ответственности за происходящее, чем женская половина населения РФ. Такое мнение в статье для издания SVT высказала шведская журналистка Элин Йонссон.

По мнению журналистки, российские мужчины предпочитают перекладывать ответственность на женщин, «убегая» в пьянство и в другие виды безответственного поведения. Это касается в том числе воспитания детей. Общий уклад российского общества, который, по мнению автора, остается в значительной степени патриархальным, отводит женщине второстепенную роль, но при этом спрашивается с нее больше.

Причины этого журналистка видит в «тяжелой истории России», которая привела к тому, что «русские мужчины ослабли». По словам автора, они массово «гибли во время революции, гражданской войны, в двух мировых войнах, в ГУЛАГе».

«Выживших эти события искалечили», — приводит пересказ ее мнения РИА Новости.

Заступиться за российских мужчин Федеральное агентство новостей попросило первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко.

«Скорее всего, уважаемая авторша немного перепутала: такое понятие, как «шведская семья», относится отнюдь не к российской культуре, хотя сегодня мы иногда, к сожалению, кое-что из этого копируем. Но, тем не менее, это никак не относится к нашей семейной культуре. Нет, «шведская семья» — это, безусловно, не наша традиция», — отметил Онищенко в комментарии ФАН.

В то же время парламентарий признал, что сегодня институт семьи переживает кризис во многих странах и Россия тут не исключение.

«Да, институт семьи в нашей стране требует дополнительного внимания, — сказал он. — Но я бы не стал упрекать в ослаблении семейных уз только мужчин. Тут нужно разделить ответственность: наши женщины не уступают в создании центробежных сил, которые порой ведут к слому хрупкого механизма, называемого семьей. Так что не стоит считать российских мужчин главными виновниками этого процесса».

Однако есть тревожные факторы, касающиеся именно мужского населения России, которые нужно признавать, чтобы принимать соответствующие меры, отмечает Геннадий Онищенко.

«Это касается средней продолжительности предстоящей жизни в нашей стране, — говорит депутат. — Да, у нас есть объективные причины того, что в некоторых возрастных когортах этот показатель у мужчин и женщин разнится практически на десять лет. Сегодня сильная половина нашего общества, безусловно, должна стремиться обеспечить себе лучшие позиции. Кстати, холостой мужчина, как я многократно говорил, не доживает практически около десяти лет до «положенного» возраста».

Это объективные данные, которые нужно обязательно принимать во внимание, подчеркнул Онищенко.

«Слабость» наших мужчин в физическом плане обусловлена вредными привычками. Это и объемы потребления спиртных напитков, что, к сожалению, является нашим национальным бичом, и вопросы, связанные с курением», — признает парламентарий.

Но говорить о якобы тотальной безответственности российских мужчин в корне неправильно, уверен он.

«Что касается ответственности мужчин за страну, за выполнение своих природных обязанностей по отношению к старшему и младшему поколению, то в нашем огромном разноплановом государстве эти показатели очень разнятся, — считает Онищенко. — Урбанизированные центры — Москва, Петербург, другие крупные города — уже, по сути, живут в деградирующем европейском измерении. А вот в провинции, в национальных республиках, все по-другому».

Но, судя по всему, шведская журналистка до этих мест просто не доехала, вот и стрижет всех россиян под одну гребенку, считает первый зампред комитета Госдумы.

«Стричь всех под одну гребенку не стоит, но, конечно, изучать этот вопрос надо, и тут нам есть над чем работать», — резюмировал Геннадий Онищенко.

«Шведской семьей» в русской традиции принято называть то, что сексологи определяют как «любовь втроем» (фр. ménage à trois, буквально — хозяйство на троих). Это форма квазисемейных отношений, когда три человека живут вместе и имеют сексуальные контакты друг с другом.

Считается, что понятие «шведская семья» в значении «любовь втроем» появилось в СССР в 1970-х годах и существует лишь в русском языке. История возникновения выражения точно неизвестна. Есть версия, что источник этого — слухи о молодых шведах, совместно проживавших в левых коммунах. По другой версии, шведы стали пионерами западной сексуальной революции и в конце 1960-х годов сняли первый в истории откровенный фильм о сексуальных отношениях, который шокировал тогдашнее общество.