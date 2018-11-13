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Роскосмос показал дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой

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Роскосмос показал дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой

Москва, 13 ноября. В госкорпорации «Роскосмос» представили дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой. Видео с обликом разработки были размещено на странице телестудии Роскосмоса в Facebook.

Уже восемь лет в России работают над созданием уникального транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Аналогов этой разработки нет в мире.

Над проектом двигателя для аппарата работают Центр имени Келдыша (входит в Роскосмос) и предприятия Росатома. Ядерным двигателем занимаются предприятие ракетно-космической отрасли КБ «Арсенал».

«Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями  — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи», — констатируют разработчики.

Автор: Катерина Иванова
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