Роскосмос показал дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой

Москва, 13 ноября. В госкорпорации «Роскосмос» представили дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой. Видео с обликом разработки были размещено на странице телестудии Роскосмоса в Facebook.

Уже восемь лет в России работают над созданием уникального транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Аналогов этой разработки нет в мире.

Над проектом двигателя для аппарата работают Центр имени Келдыша (входит в Роскосмос) и предприятия Росатома. Ядерным двигателем занимаются предприятие ракетно-космической отрасли КБ «Арсенал».