Роскосмос показал дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой
Москва, 13 ноября. В госкорпорации «Роскосмос» представили дизайн космического аппарата с ядерной энергоустановкой. Видео с обликом разработки были размещено на странице телестудии Роскосмоса в Facebook.
Уже восемь лет в России работают над созданием уникального транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Аналогов этой разработки нет в мире.
Над проектом двигателя для аппарата работают Центр имени Келдыша (входит в Роскосмос) и предприятия Росатома. Ядерным двигателем занимаются предприятие ракетно-космической отрасли КБ «Арсенал».
«Сегодня Центр имени Келдыша работает над развитием космических аппаратов с более мощными двигателями — ядерными установками нового класса, для работы которых не нужен солнечный свет и солнечные батареи», — констатируют разработчики.