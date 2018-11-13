Стало известно, сколько потратит Украина на президентские выборы

Киев, 13 ноября. Заместитель главы украинского Центризбиркома Евгений Радченко сообщил, что Киев намерен потратить более 2,35 миллиарда гривен (более 83 млн долларов) на проведение президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года​​​.

«Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 миллиарда гривен (около 54 млн долларов), на второй — 848 миллионов гривен (30 млн долларов)», — уточнил он.

О необходимости внесения изменений в действующий избирательный закон по выборам президента Украина заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

Отметим, что руководитель оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. Действующий президент страны Петр Порошенко пока не объявлял о намерении баллотироваться на второй срок.

Ранее украинская партия «Оппозиционный блок» объединилась с партией «За жизнь» для участия в президентских выборах.