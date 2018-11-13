Странная инициатива: в Совфеде оценили предложение передавать в бюджет невостребованные вклады

Москва, 13 ноября. Предложение депутатов Госдумы передавать в государственный бюджет невостребованные вклады в российских банках не найдет поддержки и вызывает много вопросов, поскольку такого понятия и вовсе не существует. Такое мнение выразил член Совета Федерации Сергей Калашников.

Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее подчеркнул, что в настоящий момент объем «зависших» средств на счетах «спящих» клиентов оценивается в миллиарды рублей. В связи с этим была выражена инициатива направлять такие невостребованные вклады в государственный бюджет.

Кроме того, предлагается зачислять и невостребованные средства держателей ценных бумаг, а также акционеров АО, которые не обращаются за своими дивидендами. Парламентарии также предложили разработать механизм передачи «спящих» средств в бюджет, например, создать специальный фонд для аккумулирования денег.

Комментируя данную инициативу депутатов Госдумы, Калашников подчеркнул, что предложение вызывает немало вопросов, поскольку указанные парламентариями средства не принадлежат государству.

«Это странная инициатива. Эти деньги никак государству не принадлежат, и это популизм от бюджета на мой взгляд. Я думаю, эта идея будет встречена негативно», — цитирует сенатора Nation News.

Напомним, ранее правительство представило в Государственной думе поправки в федеральный бюджет на период с 2018 по 2020 год, документ свидетельствует об экономическом росте. Доходы текущего года существенно превысили прогнозы, заложенные в законе прошлого года.