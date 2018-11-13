Министр обороны Украины рассказал о новом ритуале увольнения из ВСУ

Киев, 13 ноября. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о намерении уволить двух своих заместителей на следующей неделе. Кроме того, глава украинского Минобороны планирует ввести ритуал увольнений в армии.

По его словам, увольнение заместителей пройдет уже по новой методике. При этом фамилии сотрудников, которых ждет отставка, он не озвучил. Полторак рассказал о том, кто и как будет проходить ритуал увольнения из вооруженных сил страны.

«Даже в бригаде раз в месяц будет определен день, когда в таких же условиях с соответствующим ритуалом будут увольнять всех, кто добросовестно и честно отслужил оговоренный срок и собирается завершить службу», — сказал Степан Полторак в эфире украинского «Пятого канала».

Глава Минобороны Украины отметил, что ритуал увольнения будут проходить все военнослужащие, вне зависимости от их звания.

Ранее сообщалось, что на Украине открыто около 43 тысяч уголовных дел в отношении служащих ВСУ. Каждый четвертый украинский военный является находится под следствием или обвинением. Как сообщал член комитета Госдумы России по экономической политике Алексей Журавлев, в докладе ООН по правам человека на Украине говорится, что 10 из 15 преступлений, в совершении которых обвиняют военнослужащих ВСУ, являются тяжкими.

Эксперты также неоднократно отмечали, что сейчас состояние вооруженных сил страны хуже, чем по данным на 2015 года. Солдаты ВСУ имеют устаревшие морально и технически образцы вооружений. Кроме того, армия страны не может выполнять свои основные задачи.