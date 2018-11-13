Навальному могли закрыть выезд из страны из-за долга в 2,1 миллиона рублей

Москва, 13 ноября. Блогеру Алексею Навальному могли закрыть выезд из страны из-за долг в 2,1 миллиона рублей, который он должен заплатить кировским приставам. О наличии задолженности свидетельствует информация из базы данных исполнительных производств на сайте ФССП.

С чем связана задолженность, на сайте не уточняется. Как предполагают аналитики, речь может идти о сумме, которую суд обязал заплатить Навального в связи с делом «Кировлеса». Согласно базе данных, исполнительное производство в отношении блогера было возбуждено 9 ноября.

В соответствии с российским законодательством, приставы могут запретить гражданину выезд из страны в том случае, если его долг превышает 30 тысяч рублей.

Ранее Навальный сообщил, что попытался вылететь из России в Страсбург, однако покинуть страну не смог. По информации блогера, выезд за границу ему был запрещен по решению одного из управлений ФССП.

В беседе с Федеральным агентством новостей, политологи предположили, что заграничные поездки Навального связаны с поисками нового места жительства. Эксперты считают, что в России блогер потерпел крах, и никаких перспектив в своей стране у него не осталось.

Помимо долга, у скандально известного блогера есть две судимости. Навальный условно приговорен к пяти годам лишения свободы по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». В обоих случаях речь идет о миллионных растратах.