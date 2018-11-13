В Киеве проходит заседание Священного синода УПЦ перед встречей с Порошенко

Киев, 13 ноября. Заседание Священного синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проходит в резиденции ее предстоятеля на территории Свято-Успенской Киево-Печорской лавры. Об этом сообщил представитель синодально-информационного отдела УПЦ, епископ Климент.

«Заседание синода действительно началось», — цитирует ТАСС Климента.

По его словам, на заседании синода будут решаться вопросы церковной жизни. Однако представитель церкви не обозначил четкий круг вопросов, а также их связь с назначенной на сегодня встречей с украинским лидером Петром Порошенко.

Возглавил заседание Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий.

Напомним, Киев потребовал от Константинополя предоставления автокефалии. Константинополь решил даровать церковной структуре на Украине автокефалию. В РПЦ назвали действия Константинополя неканоническими и исключительно политическими. После синод РПЦ заявил о намерении прекратить общение с Константинополем.