«Аэрофлот» может возобновить полеты в Сирию

Москва, 13 ноября. Авиакомпания «Аэрофлот» рассматривает возможность возобновить полеты в Сирию. Открытие рейсов возможно в рамках летнего расписания, то есть с конца марта 2019 года. Об этом сообщил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

По его словам, зимнее расписание уже сформировано, поэтому возможность выполнения полетов рассматривается только с весны 2019 года.

«Мы рассматриваем вопрос. Прежде всего, должен быть спрос. Одно дело — пожелание, что мы готовы, другое дело, что люди готовы лететь», — сказал Савельев.

Авиакомпания «Аэрофлот» приостановила выполнение рейсов в Сирию в 2012 году. Это решение было вызвано «экономической нецелесообразностью». Сейчас рейсы из России в САР выполняют сирийские авиакомпании Cham Wings Airlines и Syrian Arab Airlines.