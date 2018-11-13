Госдума приняла закон о регулировании производства и оборота биоэтанола

Москва, 13 ноября. Закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, который используется в качестве топлива, принят Государственной думой РФ в третьем и окончательном чтении. Предприятиям, осуществляющим выпуска биоэтанола, запрещается производить этиловый спирт из пищевого сырья.

Документом вводятся нормы, согласно которым действие соответствующего закона о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта не будет распространяться на производство и оборот автомобильного бензина, произведенного с добавлением данного вещества или спиртосодержащей продукции.

Кроме того, документом вводится понятие «биоэтанол» и определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок данного денатурированного этилового спирта.

Как отмечается в сопроводительных материалах к документу, закон вступит в силу по истечении года после его официального опубликования. Такой долгий срок связан с необходимостью оснащения предприятий, осуществляющих выпуск биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в потоке данного вещества.

Ранее в Госдуме приняли в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета России в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП.

Документ представил депутатам Госдумы вице-премьер России Антон Силуанов, отметив, что законопроект не меняет бюджетную политику государства, заложенную на текущий год, и подготовлен с учетом результатов исполнения бюджета за период с начала 2018 года.