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Верховный суд РФ объяснил, когда работодатель не отвечает за смерть сотрудника

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Верховный суд РФ объяснил, когда работодатель не отвечает за смерть сотрудника

Москва, 13 ноября. Верховный суд РФ уточнил случаи, в которых работодатель не несет ответственность за травмы или смерть сотрудника. Соответствующее постановление было опубликовано в связи с тем, что предыдущее перестало быть актуальным.

Как уточнил судья ВС РФ Олег Зателепин, предыдущее постановление было выпущено и разработано 27 лет назад. В новом документе объясняется, что работодатель несет уголовную ответственность за нарушение требований охраны труда, нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ и нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов только в том случае, если не соблюдаются требования, зафиксированные в нормативных правовых актах.

При этом ответственность за нарушения требований охраны труда наступает в том случае, если работодатель знал о нарушениях, но не устранил их либо поручил устранить их лицам, не прошедшим необходимой подготовки.

В каждом случае между нарушениями и последствиями должна быть установлена причинно-следственная связь. Если инцидент произошел из-за небрежного поведения сотрудника, суд должен оправдать работодателя.

Автор: Василий Котов
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