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Сейм Литвы одобрил проект резолюции о непризнании выборов в Донбассе

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Сейм Литвы одобрил проект резолюции о непризнании выборов в Донбассе

Вильнюс, 13 ноября. Литовский парламент на заседании во вторник принял проект резолюции о непризнании выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом рассказала депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене.

По ее словам, Литва не признает выборы, проведенные в республиках Донбасса. Кроме того, она уточнила, что Вильнюс выступает за единство украинских территорий. Кроме того, она уточнила, что литовская сторона солидарна Киеву и украинцам, которые «за последние пять лет испытали большие потери во всех смыслах».

Напомним, выборы в ЛНР и ДНР прошли 11 ноября. Украина не признает итоги голосования. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков уточнил, что выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

Напомним, по предварительным данным ЦИК, на выборах в ДНР побеждает врио главы ДНР Денис Пушилин. 

Сейм Литвы одобрил проект резолюции о непризнании выборов в Донбассе

Автор: Алия Садыкова
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