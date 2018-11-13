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Обострение соперничества России, США и Китая влияет на Евразию — Назарбаев

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Обострение соперничества России, США и Китая влияет на Евразию — Назарбаев

Астана, 13 ноября. Обострение геополитического соперничества России, США и Китая оказывает влияние на евразийские процессы. Об этом заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время заседания международной дискуссионной площадки «Астана Клуб».

Казахстанский лидер отметил, что сложные моменты в данном «стратегическом треугольнике» присутствовали всегда, однако в последнее время их управляемость ухудшается.

«Обострение геополитического соперничества между Россией, США и Китайской Народной Республикой происходит не только в глобальном контексте, но и в периметре большой Евразии», — сказал Назарбаев.

Он также отметил, что сейчас увеличивается вероятность инцидентов, способных перерасти в полномасштабные международные конфликты. По словам президента Казахстана, необходимо осознавать: недопонимание и просчеты в кризисной ситуации могут привести к военной конфронтации.

Автор: Регина Пак
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