В США заявили, что обладают инструментами для заморозки «Северного потока — 2»

Москва, 13 ноября. У Соединенных Штатов есть инструменты для остановки реализации проекта «Северный поток — 2», который делает Европу, а значит и Вашингтон уязвимыми, сообщил американский посол при Евросоюзе Гордон Сондленд.

Сондленд считает, что «Северный поток — 2» является геополитическим проектом и ставит Европу в уязвимое положение, а значит и Соединенные Штаты. Посол заявил, что Вашингтон не хочет, чтобы из-за кризиса зимой отключили газ.

«Если ЕС не поймет эту логику, то президент США может использовать множество иных инструментов, которые есть в нашем распоряжении, я не буду сейчас их перечислять, чтобы остановить этот проект», — заявил американский дипломат.

Он добавил, что у Вашингтона «есть много инструментов» для заморозки «Северного потока — 2». По его словам, США не использовали все средства для торможения строительства газопровода.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Нитки газопровода пройдут от российского побережья до Германии через Балтийское море. Соединенные Штаты выступают против реализации «Северного потока — 2», так как продвигают поставки своего СПГ в Европу.

Россия неоднократно заявляла, что проект является исключительно коммерческим, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину. Канцлер Германии Ангела Меркель не раз отмечала, что Берлин рассматривает «Северный поток — 2» как бизнес-проект.