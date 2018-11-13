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Путин принял участие в закладке камня в основание культурного центра РФ в Сингапуре

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Путин принял участие в закладке камня в основание культурного центра РФ в Сингапуре

Сингапур, 13 ноября. Президент России Владимир Путин поучаствовал в торжественной церемонии закладки камня в основание российского культурного центра в Сингапуре.

С речью к гостям мероприятия обратился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что появление центра придаст импульс развитию отношений РФ и Сингапура.

«Мы также ценим конструктивную роль Сингапура в развитии отношений между Россией и АСЕАН», — добавил глава МИД РФ.

В церемонии закладки первого камня вместе с президентом Путиным принимала участие глава Сингапура Халима Якоб. Напомним, российский лидер прибыл в Сингапур с трехдневным визитом. Ожидается, что во время встреч президента РФ с руководством республики будут подписаны важные соглашения о сотрудничестве.   

Автор: Федор Веснин
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