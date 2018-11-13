Посол РФ в Минске обсудил с премьером Белоруссии подготовку к союзному Совмину

Минск, 13 ноября. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас провел переговоры с послом РФ в Минске Михаилом Бабичем, в ходе которых они обсудили подготовку к заседанию Совета министров Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского взаимодействия. Кроме того, на встрече был затронут вопрос подготовки к заседанию Совмина Союзного государства, которое запланировано на 13 декабря в Бресте.

На 14 ноября намечено заседание в Минске группы высокого уровня, в ходе которого будет обсуждаться повестка предстоящего заседания. Этот момент также был затронут на встрече Румаса и Бабича.

Напомним, на заседании оборонных ведомств двух стран в конце октября стороны подписали соглашение о совместной научно-исследовательской деятельности и развитии инновационных технологий. Как отметил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, заключение данного соглашения стало еще одним шагом к большей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил бывшего вице-премьера Владимира Семашко послом республики в России.