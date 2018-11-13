Полиция оценила как «служебную халатность» отсутствие отопления в Кривом Роге

Киев, 13 ноября. Полиция Украины возбудила уголовное дела в отношении чиновников, ответственных за срыв подключения отопления в Кривом Роге. Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины.

Отмечается, что действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельных города, полиция расследует как служебную халатность. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, срыв отопительного сезона произошел в населенном пункте после того, как «Криворожская теплоэлектроцентраль» и «Нафтогаз Украины» не смогли прийти к соглашению по вопросу погашения долгов за потребленный газ в прошлые периоды. В результате «Нафтогаз Украины» прекратил поставки газа, а 300 тысяч украинцев остались без тепла. Также в школах и детских садах были объявлены вынужденные каникулы.

Кроме того, еще одним городом без отопления на Украине остается Смела в Черкасской области.