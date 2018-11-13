Пушков посоветовал Украине покупать газ у США и срочно превращаться в «Техас-2»

Москва, 13 ноября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на предложение американского министра Рика Перри, предложившего Украине покупать сланцевый газ у США, а также искать собственные крупные месторождения. По мнению политика, Киеву нужно срочно соглашаться на это предложение и превращаться в «Техас-2».

Напомним, ранее Перри на встрече с главой украинского МИД Павлом Климкиным не исключил, что Украина может стать «Техасом в Европе». Пушков уже с сарказмом поспешил разочаровать Перри, заявив, что это Украине не грозит. Предложения об американском сланцевом газе он с иронией поприветствовал, заметив, что в этом случае Киев наконец оставит в покое Россию и «Северный поток — 2».

«Вот и пусть покупают газ у США, ищут собственный и срочно превращаются в Техас-2. Успехов! А нас и Северный поток — 2 пусть оставят в покое», — написал Пушков в своем Twitter.

Отметим, что в ходе своего визита в Польшу и Украину Перри особое внимание именно вопросу противодействия российскому проекту «Северный поток – 2». В частности, министр отметил, что у Белого дома по-прежнему есть возможность ввести санкции против участников проекта, и окончательное решение об этом примет президент Дональд Трамп. Сам американский лидер ранее не раз говорил о том, что «второй поток» ему категорически не нравится, но нравится, когда все покупают американский СПГ, однако санкции он вводить не собирается.

Перри также поблагодарил украинского президента Петра Порошенко «за приверженность диверсификации энергетики». Он подчеркнул, что США по-прежнему выступают против «Северного потока — 2» и «любого источника энергии, который может быть заложником нестабильных государственных субъектов».