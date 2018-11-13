Пиар-специалисты Louis Vuitton застряли в Иркутске по пути в Шанхай

Москва, 13 ноября. Пиар-специалисты модного дома Louis Vuitton при перелете из Парижа в Шанхай застряли в Иркутске. Улететь из российского города они не могут уже третий день.

Как сообщил в Facebook один из местных журналистов, вылетевший из Парижа на смену аварийно севшему самолету новый борт также сломался.

«В итоге в гостинице «Ангара» сидит в полном составе пиар-команда Louis Vuitton», — говорится в публикации.

У членов пиар-команды модного дома нет российских виз, и гулять по городу они не могут, однако, как передает телеканал «360», это не мешает французам ловить на кадрах для соцсетей зимние пейзажи и неплохо проводить время в России. Так, одна из девушек за бокалом вина отметила в гостинице день рождения.

В аэропорту Иркутска пояснили, что третий резервный рейс за застрявшими пассажирами должен прибыть в ночь со вторника на среду.