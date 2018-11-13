Пиар-специалисты Louis Vuitton застряли в Иркутске по пути в Шанхай
Москва, 13 ноября. Пиар-специалисты модного дома Louis Vuitton при перелете из Парижа в Шанхай застряли в Иркутске. Улететь из российского города они не могут уже третий день.
Как сообщил в Facebook один из местных журналистов, вылетевший из Парижа на смену аварийно севшему самолету новый борт также сломался.
«В итоге в гостинице «Ангара» сидит в полном составе пиар-команда Louis Vuitton», — говорится в публикации.
У членов пиар-команды модного дома нет российских виз, и гулять по городу они не могут, однако, как передает телеканал «360», это не мешает французам ловить на кадрах для соцсетей зимние пейзажи и неплохо проводить время в России. Так, одна из девушек за бокалом вина отметила в гостинице день рождения.
В аэропорту Иркутска пояснили, что третий резервный рейс за застрявшими пассажирами должен прибыть в ночь со вторника на среду.
«В 04.00 он должен приземлиться у нас, потом все процедуры предполетные, и в 08.00 он должен взлететь», — пояснили в пресс-службе.