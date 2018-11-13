Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Пиар-специалисты Louis Vuitton застряли в Иркутске по пути в Шанхай

32
0 Оставить комментарий

Пиар-специалисты Louis Vuitton застряли в Иркутске по пути в Шанхай

Москва, 13 ноября. Пиар-специалисты модного дома Louis Vuitton при перелете из Парижа в Шанхай застряли в Иркутске. Улететь из российского города они не могут уже третий день.

Как сообщил в Facebook один из местных журналистов, вылетевший из Парижа на смену аварийно севшему самолету новый борт также сломался.

«В итоге в гостинице «Ангара» сидит в полном составе пиар-команда Louis Vuitton», — говорится в публикации.

У членов пиар-команды модного дома нет российских виз, и гулять по городу они не могут, однако, как передает телеканал «360», это не мешает французам ловить на кадрах для соцсетей зимние пейзажи и неплохо проводить время в России. Так, одна из девушек за бокалом вина отметила в гостинице день рождения.

В аэропорту Иркутска пояснили, что третий резервный рейс за застрявшими пассажирами должен прибыть в ночь со вторника на среду.

«В 04.00 он должен приземлиться у нас, потом все процедуры предполетные, и в 08.00 он должен взлететь», — пояснили в пресс-службе.

Автор: Василий Котов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.