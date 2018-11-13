В РФ вспомнили ответ Андропова Рейгану в связи с ростом военных расходов стран НАТО

11 из 29 стран — членов НАТО увеличили военные расходы до 2% от ВВП, с таким заявлением выступил во вторник генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Ситуация смешанная, но она гораздо лучше, чем три года назад, когда достижение цели в 2% от ВВП обеспечили три члена Альянса, а теперь еще восемь союзников», — сказал Столтенберг, выступая на промышленном форуме НАТО в Берлине.

При этом он признал, что от государств НАТО «крайне трудно получить политическую поддержку» повышения оборонных расходов, отметив при этом, что все союзники по Альянсу прекратили их сокращать.

Давление Трампа

Политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик в беседе с корреспондентом ФАН пояснил: о том, что главную угрозу миру несет военно-промышленный комплекс США и других стран НАТО, сказал в своей речи еще в далеком 1960 году президент США Дуайт Эйзенхауэр. Как боевой генерал, командующий американским экспедиционным корпусом в Европе в годы войны с фашизмом, он знал, о чем говорил.

«Как видим, ситуация изменилась не так уж сильно. Давление президента США Дональда Трампа на страны — союзницы США по НАТО ведет к росту военных расходов за счет насущных нужд трудящихся этих стран, за счет сокращения социальных расходов и демонтажа социальных завоеваний, достигнутых в упорной классовой борьбе на протяжении прошлого века. При этом показательно, что руководство агрессивного блока НАТО не собирается останавливаться на достигнутом и Трамп требует от партнеров по НАТО увеличения военных расходов еще в два раза: уже не до 2% ВВП, а до 4% ВВП для каждой страны-участницы», — добавил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, на деле это означает раскручивание спирали гонки вооружений. Острие этой гонки направлено против России. Речь идет о продолжении политики предшественника Трампа — республиканского президента США и ярого антикоммуниста и антисоветчика Рональда Рейгана, объявившего Россию в 1983 году «империей зла». Он открыто заявлял, что гонка вооружений, в частности, запущенный тогда американский проект «звездных войн», призвана разорить Советский Союз, нанести мощнейший удар по советской экономике, которая не выдержит этой гонки. Похоже, подобные цели, но уже в отношении РФ, ставят и нынешние лидеры США и НАТО.

«Для консервативных американских политиков и националистов-антикоммунистов из числа правителей таких стран НАТО, как Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, что СССР, что нынешняя РФ — все едино. Отсюда и применяемые ими методы, и почти такая же, как и 35 лет тому назад терминология, и стремление к росту военных расходов. Поэтому стремление стран НАТО к увеличению доли военных расходов в структуре своего ВВП — тенденция опасная и угрожающая делу мира и прогресса на Земле. Речь идет не просто о подрыве стабильности на всех континентах, прежде всего в Европе, но и об усилении милитаризма с присущей ему угрозой всем демократическим завоеваниям трудящихся, росте авторитарных тенденций, примером чему является недавно раскрытый заговор офицеров-неонацистов в немецком Бундесвере», — рассказал Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, эти опасные тенденции, вне всякого сомнения, вызовут как сопротивление народов Европы, так и соответствующую реакцию со стороны тех стран, существованию и независимой политике которых угрожает агрессивный блок НАТО.