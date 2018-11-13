Жители города на Украине перекрыли дороги, требуя от Киева дать тепло в дома

Киев, 13 ноября. Украинцы начали устраивать акции протеста в связи с тем, что в некоторых регионах страны так и не начался отопительный сезон. Примером тому служит город Смела Черкасской области, жители которого перекрыли три автодороги на выезде из населенного пункта, требуя от властей дать тепло в дома.

По словам депутата Рады Сергея Рудыка, на данный момент протестуют сотни горожан. Завтра инициативная группа жителей Смелы отправятся в Киев, чтобы добиться переговоров с руководством «Нафтогаза».

«Если надо, то будем ночевать и обустраивать палаточный городок» в Киеве около «Нафтогаза», — подчеркнул чиновник, отметив, что он полностью поддерживает жителей Смелы.

Компания «Нафтогаз Украины» выставила неподъемные счета, требуя оплатить долги за потребленный газ. Рудык отметил, что большинство потребителей рассчитались, а долг пока не подтвержден.

Как рассказал замглавы Черкасской областной госадминистрации (ОГА) Костантин Омаргалиев, проблема в Смеле вышла за рамки «административного влияния», открыто уголовное дело, передает ТАСС.

Напомним, ранее лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко потребовал от президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана решить проблему с отоплением в стране.