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Концерт танцующих полицейских просят повторить в Якутии

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Концерт танцующих полицейских просят повторить в Якутии

Якутск, 13 ноября. Жители Якутии просят повторить концерт, устроенный полицейскими Амгинского района в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Ранее в Сети был размещен видеоролик с шуточным приглашением на мероприятие, который произвел настоящий фурор.

Полицейские станцевали на камеру и выложили запись в соцсети. Видео было опубликовано в официальном Twitter-канале МВД России. Ролик посмотрели более 43 тысяч человек, пишет «Ридус».

Зрителей восхитили раскрепощенность и творческий подход полицейских. Многие также отметили синхронность и невозмутимые лица сотрудников правоохранительных органов во время танцев, передает «Пятый канал».

Шоу-концерт «Две звезды» состоялся 9 ноября, но жители региона просят повторить программу.

Автор: Регина Пак
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