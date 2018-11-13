Концерт танцующих полицейских просят повторить в Якутии

Якутск, 13 ноября. Жители Якутии просят повторить концерт, устроенный полицейскими Амгинского района в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Ранее в Сети был размещен видеоролик с шуточным приглашением на мероприятие, который произвел настоящий фурор.

Полицейские станцевали на камеру и выложили запись в соцсети. Видео было опубликовано в официальном Twitter-канале МВД России. Ролик посмотрели более 43 тысяч человек, пишет «Ридус».

Хорошего всем дня!

Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD — Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г.

Зрителей восхитили раскрепощенность и творческий подход полицейских. Многие также отметили синхронность и невозмутимые лица сотрудников правоохранительных органов во время танцев, передает «Пятый канал».

Шоу-концерт «Две звезды» состоялся 9 ноября, но жители региона просят повторить программу.