Закрытый воздушный контур: эксперт оценил новые средства защиты военных РХБЗ

Новые средства индивидуальной защиты для солдат войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) будут оснащены системами, схожими с техникой, используемой в космических скафандрах. Об этом сообщил и. о. заместителя начальника войск РХБЗ Андрей Марченко.

«Средства защиты нового поколения, которые обеспечивают защиту от различных опасных групп биологических агентов, похожи уже на космические скафандры, потому что они должны обеспечивать длительное пребывание человека в скафандре. Там есть аппаратура, которая обеспечивает подачу воздуха, создание комфортных условий», — подчеркнул военный.

По словам военного аналитика ТАСС полковника в отставке Виктора Литовкина, создание новейших средств индивидуальной защиты для войск РХБЗ — «это огромный шаг вперед, так как довольно долгое время армия не занималась обновлением общевойсковых защитных комплектов».

«Это будут такие системы, которые позволяют создать внутри новых защитных комплектов систему циркуляции воздуха, такой закрытый контур. Все же в армии надевали на время общевойсковые защитные комплекты и помнят, что внутри невозможно находиться: жарко, душно, запах резины, тело не дышит. Видимо, разработчики новых «скафандров» создали что-то такое, чтобы тело как раз дышало, чтобы внутри химзащиты было абсолютно комфортно находиться и работать», — пояснил эксперт.

Говоря о возможности использования в качестве основы нового ОЗК экзоскелета, военный аналитик отметил, что в этом нет необходимости, так как габариты и отсутствие источника питания сделают его бесполезным на Земле.

«Экзоскелеты в ОЗК не нужны, так как они громоздкие и в них было бы неудобно работать в зоне заражения. Так что новый комплект химической защиты будет легким, но при этом будет иметь закрытый воздушный контур, чтобы боец войск РХБЗ мог долгое время проработать в опасной для здоровья зоне, не боясь заражения», — заключил Литовкин.

Напомним, общевойсковой защитный комплект, или ОЗК, — это средство индивидуальной защиты, позволяющее обезопасить бойцов и гражданских от отравляющих веществ, биологических средств и радиоактивной пыли. ОЗК состоит на вооружении армии России, а также многих стран бывшего СССР.

Ранее Марченко рассказывал и о новых машинах РХБ-разведки РХМ-8, которые в настоящее время проходят испытания в войсках. Забор проб в них будет идти с помощью специальных манипуляторов, которыми можно управлять из кабины.