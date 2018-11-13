Назван самый добрый город России

Санкт-Петербург, 13 ноября. Санкт-Петербург признали самым «добрым» российским городом, говорится в пресс-релиз сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

Сервис бронирования жилья провел в социальных сетях опрос и выяснил, где в России живут самые добрые люди. Опрос проходил в преддверии Дня доброты, который отмечают 13 ноября.

Лидером голосования стала Северная столица, которая набрала 32% голосов респондентов. Вторую строчку занял Краснодар с 17% процентами голосов. По десять процентов голосов набрали сразу несколько городов и поделили между собой третье место — Севастополь, Казань и Петрозаводск.

В десятку «добрых» городов России вошли также: Ялта, Сочи, Екатеринбург, Калининград и Москвы.